Brahmastra की टिकट अब नहीं मिलेगी 75 रुपये में! मेकर्स ने चलाया ऐसा चक्कर कि टल गया नेशनल सिनेमा डे

National Cinema Day Postpone: कुछ दिनों पहले ही देश भर के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 16 सितंबर को इंडिया में नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रिट करने की अनाउंसमेंट की थी. हालांकि, अब ऐसा कुछ नहीं होगा. दरअसल, अब नेशनल सिनेमा डे 16 सितंबर को नहीं बल्कि 23 सितंबर को मनाया जाएगा. कह सकते हैं कि इस दिन को अब एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बड़े फैसले के पीछे अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' है.

ब्रह्मास्त्र की वजह से बदला फैसला

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' 9 सितंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने 5 दिनों में भारत में 150 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हालांकि, ये फिल्म अभी भी अपनी लागत निकालने में काफी पीछे है क्योंकि 'ब्रह्मास्त्र' का बजट 410 करोड़ है. इसी वजह से नेशनल सिनेमा डे के ऑफर के कारण अयान मुखर्जी की फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, यही वजह से जो नेशनल सिनेमा डे को एक हफ्ते बाद मनाया जाएगा.

एक हफ्ते बाद मनाया जाएगा सिनेमा डे

आपको बता दें कि इससे पहले 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जा रहा था. इस दिन लोग 75 रुपये में फिल्म की टिकट खरीद कर मूवी देख सकते थे. दरअसल, कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के बाद लंबे समय तक सिनेमाघर बंद रहे थे. इस वजह से थिएटर्स के मालिकों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ था. लंबे समय के बाद 16 सितंबर 2021 को दोबारा सिनेमाघर खोले गए थे. इस वजह से 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे की घोषणा की गई थी. हालांकि, 'ब्रह्मास्त्र' को देखने के लिए एक बार फिर से लोगों की भीड़ थिएटर्स में पहुंच रही है. ऐसे में फिल्म के मेकर्स और सिनेमाघरों के मालिकों ने नेशनल सिनेमा डे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

The National Cinema Day was previously announced to be held on 16th September, however, on request from various stake holders and in order to maximize participation, it would now be held on 23rd September #NationalCinemaDay2022 #Sep23 pic.twitter.com/c5DeDCYaMD

— Multiplex Association Of India (@MAofIndia) September 13, 2022