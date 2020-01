'छपाक' के मुस्लिम किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह! शेयर करने से पहले जानिए सच

नई दिल्ली: जेएनयू में छात्रों से मिलने के लिए दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का पहुंचना सोशल मीडिया पर उनके लिए एक विरोध और कंट्रोवसी की आंधी ले आया है. खास तौर पर ट्विटर पर उनकी फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' अब खासी कंट्रोवर्सी में आ गई है. #boycottchhapaak ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है. लेकिन इसके साथ ही अब एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है. जिसमें लोग दीपिका से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने एसिड फेंकने वाले का नाम नदीम से राजेश क्यों किया.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे ट्विटर पर इस नाम के बदलाव को लेकर सिवाय अफवाह के और कुछ नहीं. क्योंकि अब तक यह बात सामने नहीं आई है कि दीपिका की फिल्म में एसिड अटैकर का नाम क्या है. क्योंकि अब तक फिल्म का जो ट्रेलर सामने आया है उसमें अटैक करने वाले का नाम सामने नहीं आया है. लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म में नाम बदल दिए गए हैं. जिसके कारण लक्ष्मी अग्रवाल को ''मालती'' और नदीम को ''बब्बो'' उर्फ ​​''बशीर खान'' नाम दिया गया है.

Laxmi Agarwal faced a brutal Acid attacked in 2005 in New Delhi by Nadeem Khan as she refused to marry him

Question : Why in film @deepikapadukone changed the name "Nadeem Khan" to Hindu name "Rajesh"?

Shameless Hindus will still watch film and clap

— #GauravPradhan (@DrGPradhan) January 8, 2020