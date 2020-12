Congress ने किया NCB से सवाल, पूछा- Kangana Ranaut को कब भेजेंगे समन?

नई दिल्ली: महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ड्रग लिंक की जांच करने की बात याद दिलाई है. एनसीबी पहले से बॉलीवुड ड्रग केस की जांच कर रही है. बता दें, तीन महीने बाद कंगना वापस मुंबई लौटी हैं, अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी (Congress) जानना चाहती है कि एनसीबी कब बॉलीवुड एक्ट्रेस को समन जारी करेगा.

कांग्रेस (Congress) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के पुराने वीडियो को शेयर किया है, जिसमें कंगना कह रही हैं कि वो एक 'ड्रग एडिक्ट' थीं. इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सचिन सावंत (Sachin Sawant) ने कहा, 'डियर एनसीबी, ये वापस आ गई हैं! आप कंगना रनौत को कब इस वीडियो के लिए बुलाएंगे? जैसे ही वो बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का खुलासा करने सामने आईं उन्हें मोदी सरकार ने Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी. (वो अब भी सरकारी खजाना से मिलने वाली सुविधाओं का मजा ले रही हैं.) वो अब भी उस क्राइम के बारे में जानकारी छुपा रही हैं.'

सचिन सावंत (Sachin Sawant) ने आगे लिखा, 'बीजेपी ने उन्हें झांसी की रानी करार दिया और कहा की एमवीए सरकार उन्हें ये जानकारी पुलिस को नहीं देने दे रही है. क्या अब राम कदम उनसे एनसीबी को ये जानकारी देने के लिए गुजारिश करेंगे. क्या बीजेपी महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए माफी मांगेगी?'

दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) 28 दिसंबर को मुंबई वापस लौटी हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें काफी अधिक सिक्योरिटी के साथ स्पॉट किया गया था. कंगना रनौत इस दौरान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थीं. इस साल कंगना जबरदस्त चर्चा में रहीं. सबसे ज्यादा बड़ा विवाद बीएमसी और कंगना के बीच सितंबर के महीने में हुआ. इसके बाद वे मुंबई गईं और वहां पर काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई. इसके बाद कंगना वापस अपने होमटाउन चली गई थीं. नए साल से कुछ ही दिन पहले एक बार फिर कंगना रनौत मुंबई आ गई हैं.

BJP called her Jhansi ki Rani and alleged that MVA govt is not letting her give this info to police. Would Ram Kadam now request her to give that information to NCB? Would BJP apologize for defaming Maharashtra?

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) December 30, 2020