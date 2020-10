विवादों में घिरी Laxxmi Bomb, लव जिहाद और माता लक्ष्मी के अपमान का लगा आरोप

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब (Laxxmi Bomb) का ट्रेलर बीते दिनों सामने आया था. अब जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, फिल्म को लेकर बवाल भी बढ़ता जा रहा है. देश में कई संगठन फिल्म के नाम को लेकर विरोध कर रहे हैं. इन संगठनों का कहना है कि फिल्म को बैन कर दिया जाए. कई लोगों का कहना है कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है. अब राष्ट्रीय हिंदू सेना ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

राष्ट्रीय हिंदू सेना कर रही लक्ष्मी बॉम्ब का विरोध

राष्ट्रीय हिंदू सेना ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) को पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने की मांग की गई है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म का नाम नहीं बदला जाता तो रिलीज के समय संगठन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे.

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी चेतावनी

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (Vishnu Gupta) ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा गया पत्र साझा किया. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हिंदू सेना ने प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है. इसमें मांग की गई कि लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स और कास्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाए. फिल्म के जरिए हिंदू देवी लक्ष्मी का अपमान किया गया है.

Hindu Sena has given a complaint letter PrakashJavdekar to take appropriate action against the promoters, cast and crew of the upcoming movie Laxmmi Bomb starring akshaykumar and directed by Sh Raghava Lawrence for making mockery of Hindu Goddess Laxmis name, ANI pic.twitter.com/5UjVfXBNJB

Vishnu Gupta VishnuGuptaHS October 20, 2020