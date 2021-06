85 की उम्र में भी जारी है फिट रहने की कोशिश, स्विमिंग पूल में कसरत करते दिखे बॉलीवुड के हीमैन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की उम्र 85 साल हो गई है और अभी भी वह जितना संभव हो पाता है खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट करते हैं. कोविड से बचने के लिए पूरे लॉकडाउन में धर्मेंद्र (Dharmendra) अपने आलीशान फार्महाउस पर ही रहे हैं. जहां तक बात है फैंस के साथ टच में बने रहने की तो सोशल मीडिया के जरिए धर्मेंद्र (Dharmendra) लगातार फैंस के साथ अपनी लाइफ के मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं.

वॉटर एरोबिक्स और योग कर रहे धर्मेंद्र

इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में एक नया ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फिटनेस के लिए उन्होंने योग और वॉटर एरोबिक्स शुरू कर दिया है. धर्मेंद्र (Dharmendra) ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पूल के भीतर वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra) सिर को पानी के नीचे रखते हुए पैरों को तैरने की मुद्रा में पानी के ऊपर पटक रहे हैं.

स्वास्थ्य को बताया ईश्वर का महान आशीर्वाद

वीडियो के कैप्शन में धर्मेंद्र (Dharmendra) ने लिखा, 'दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआओं से मैंने वॉटर एरोबिक्स और हल्की-फुल्की कसरत के साथ योग करना शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य आगे बढ़ते रहने के लिए उसका महान आशीर्वाद है. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मजबूत रहिए.'

Friends, with his blessings and your good wishes ...I have started water aerobics along with Yoga and light exercise . Health is his great blessing to keep going. Be happy healthy and strong pic.twitter.com/XtjiOXW5AK

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 7, 2021