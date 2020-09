इस बड़ी वजह से इंटरनेट पर हो रही Akshay Kumar की फिल्म 'लक्ष्मी बम' की चर्चा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लक्ष्मी बम (Laxmmi Bomb)' की इस वक्त इंटरनेट पर जमकर चर्चा हो रही है. ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही है. अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म तो अभी रिलीज हुई नहीं है, तो अचानक इस फिल्म की चर्चा क्यों होने लगी है. दरअसल, पहले इस फिल्म को लेकर यह दावा किया गया था कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को अब सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाएगा.

Jald hi phootega yeh bomb aapke ghar mein! Aane wali hain #LaxmmiBomb

First day First show, from the comfort of your homes! Watch #LaxmmiBomb on @DisneyPlusHSVIP with #DisneyPlusHotstarMultiplex pic.twitter.com/6V3UNDaBZd — Kiara Advani (@advani_kiara) June 29, 2020

हमारी सहयोगी वेबसाइट Wion में प्रकाशित एक खबर के अनुसार मेकर्स चाहते हैं कि इस बड़े इस फिल्म को सिर्फ ओटीटी पर ही रिलीज न की जाए, बल्कि इसे सिनेमाघरों में भी रिलीज की जाए. इससे पहले यह दावा किया गया था कि फिल्म के निर्माता इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने जा रहे हैं. इस बात की जानकारी खुद कियारा आडवाणी और अक्षय कुमार ने अपने-अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट के जरिए दी.

कियारा आडवाणी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, 'जल्द ही फूटेगा ये बम आपके घर में! आने वाली है #LaxmmiBomb. पहला दिन पहला शो आपके घर में.' साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी की यह फिल्म DisneyPlusHSVIP पर रिलीज होने वाली है.

News: @akshaykumar sir's #LaxmmiBomb has been pulled put of only OTT release and according to sources it is now under negotiations for a Theatre-OTT joint release. pic.twitter.com/px5I6oL8hV — Akshay Kumar 24x7 (@Akkistaan) September 7, 2020

News: @akshaykumar sir's #LaxmmiBomb has been pulled put of only OTT release and according to sources it is now under negotiations for a Theatre-OTT joint release. pic.twitter.com/gqbRwSH04M — Karthik_ (@r_karthi8) September 7, 2020

इसके साथ ही अक्षय कुमार ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बात की जानकारी देते हुए फिल्म का नया पोस्टर भी शेयर किया और दो बातों की गारंटी भी दी. फिल्म के नए पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा, 'लक्ष्मी बम का पहला दिन पहला शो आप अपने घर पर देखें. दो बातें गारंटी है- हंसोगे भी और डरोगे भी.' हालांकि इस फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब (Laxmmi Bomb)' का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस को इस बात की खुशी है कि अब उन्हें बड़े पर्दे पर इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा.

VIDEO

एंटरटेनमेंट की और खबरें पढ़ें