Happy Dussehra: ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत, अजय देवगन के साथ कई सेलेब्स ने दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली: पूरा देश दशहरा (Dussehra) या विजय दशमी के शुभ अवसर का जश्न मना रहा है, बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस मौके पर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, काजोल, और काजोल जैसी कई सेलेब्रिटीज ने अपने प्रशंसकों को हार्दिक बधाई दी. आइए देखते हैं किसने क्या कहा...

ऐश्वर्या ने अपने पोस्ट में, 'कर्म' के बारे में बात करते हुए, राम और रावण के नामों में समानता पर प्रकाश डाला. उन्होंने लिखा, 'दशहरा की शुभकामनाएं.' ऐश्वर्या की शेयर की हुई इस तस्वीर में लिखा है, 'सभी की शुरुआत एक ही है लेकिन अंत कर्म द्वारा तय किया जाता है.'

इस बीच, अभिषेक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'आपको एक उज्ज्वल, खुश और शांतिपूर्ण दशहरा और विजयदशमी #HappyDussehra की शुभकामनाएं.'

मनोज वाजपेयी ने एक विशेष वीडियो शेयर किया जिसमें 'सूरज पे मंगल भारी' का पोस्टर दिखाई दे रहा है, जिसमें रावण की तरह ही कई पात्रों के साथ उनका चरित्र है. मनोज ने अपनी पोस्ट को कैप्शन देते हुए कहा, 'विजय का यह त्यौहार आपके लिए भाग्य और सूरज और मंगल दोनों के लिए एक उत्सव लेकर आयेगा!'

कंगना रनौत ने भी ट्विटर पर अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं और लिखा, 'आपके टूटे हुए सपने आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए. संजय राउत, पप्पू सेना मेरे घर को तोड़ सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं, बंगलो नंबर 5 आज बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है.'

My broken dream smiling in your face Sanjay Raut, Pappu sena could break my house but not my spirit, Banglow number 5 is celebrating the triumph of good over evil today #HappyDussehra pic.twitter.com/2i4OnxiPeS — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 25, 2020

कृति सेनन ने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा, 'सभी को हैप्पी दशहरा! मैं सही मायने में मानती हूं कि हम सभी के साथ-साथ हमारे भीतर भी बुराई है.. आइए हम अच्छा देखने का चयन करें.. अपने आप में और दूसरों में भी!'

Happy Dussehra to everyone!

I truly believe that we all have good as well as evil within us..

Let us choose to see the Good.. in ourselves as well as in others!

Let us think and speak Good over Evil! pic.twitter.com/irpQUMLznz — Kriti Sanon (@kritisanon) October 25, 2020

May the joyous occasion of #Dussehra fill your life with prosperity

दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा pic.twitter.com/RknzREpwu3 — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) October 25, 2020

जबकि काजोल और अजय देवगन ने कहा, 'दशहरा एक त्योहार है जब बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है. सभी सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और सामान्य बुराई को मिटाएं #HappyDussehra.'

Dussehra is a festival when good always triumphs over Evil. Let’s all maintain social distance, wear masks and defeat the common evil#HappyDussehra — Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 25, 2020

Let’s all burn our judgments and negativity this Dussehra. Wishing you a positive and calm year ahead. #HappyDussehra pic.twitter.com/s7DCCignXK — Kajol (@itsKajolD) October 25, 2020

काजोल ने लिखा, 'आइए सभी इस दशहरे पर हमारे निर्णयों और नकारात्मकता को जलाएं. आपको सकारात्मक और शांत वर्ष की शुभकामनाएं.'

एंटरटेनमेंट की और खबरें पढ़ें