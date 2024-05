नई मुसीबत में फंसे Elvish Yadav, 'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

Elvish Yadav Money Laundering Case: बिग बॉस ओटीटी 2 विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का पीछा कंट्रोवर्सी छोड़ ही नहीं रही है. एल्विश यादव के खिलाफ एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा पहले दर्ज हो जाता है. हाल ही में खबर सामने आई है कि एल्विश यादव पर अब ईडी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. ईडी जल्द ही एल्विश यादव से पूछताछ करने वाला है और साथ ही यूट्यूबर के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच की जा सकती है.

एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज

रिपोर्ट्स मुताबिक, एल्विश यादव समेत अन्य पर नवंबर में नोएडा में सांप जहर मामले में दर्ज एफआईआर के बेस पर ईडी पूछताछ करने वाली है. पूछताछ के लिए एल्विश यादव को ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस बुलाया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय)के लखनऊ यूनिट ने PMLA के तहत मामले की जांच शुरू कर दी है. सांपों का जेहर बेचकर मिले पैसों को लेकर अब ईडी एल्विश यादव को समन भेजने की तैयारी कर रहा है...एल्विश यादव का नए मामले पर किसी तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

Based on the FIR lodged by Noida Police, ED has filed an Enforcement Case Information Report (ECIR) against You Tuber Elvish Yadav. This case has been registered by the ED Lucknow zonal office: Sources

Noida Police had registered a case against Elvish Yadav and others for…

— ANI (@ANI) May 4, 2024