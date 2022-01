एक फोन कॉल ने इस हसीना का बिगाड़ा चेहरा, अब सूजे होंठ देख हैरान फैंस; Video

नई दिल्ली: कई हसीनाओं ने अपनी लिप सर्जरी करवाई हैं. यहां तक कि इनमें बॉलीवुड की कई बड़ी-बड़ी हीरोइनों के भी नाम शामिल है. वहीं अब एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक जानी-मानी टिक टॉकर आधी लिप सर्जरी करवाकर सड़कों पर घूम रही हैं. इन्होंने लिप सर्जरी को पूरा क्यों नहीं करवाया, वजह जान आप हैरान हो जाएंगे.

जिस हसीना का आधी अधूरी लिप सर्जरी का वीडियो वायरल हो रहा है उसका नाम हरीम शाह (Hareem Shah) है. हरीम पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉकर हैं.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें हरीम (Hareem Shah) के एक तरफ के होंठ सूजे हुए नजर आ रहे हैं. हरीम ने ट्विटर पर अपनी इस अधूरी सर्जरी की कहानी को भी बताया है. हरीम ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा- 'लिप फिलर सर्जरी के लिए एक क्लीनिक में गई थीं. लेकिन पाकिस्तान से आई एक कॉल के चलते उन्हें यह सर्जरी बीच में ही छोड़कर बाहर आना पड़ा.'

Hareem Shah says she left her lip filler appointment after she found out that FIA would freeze her bank accounts. Hareem says she will now go out with only half of her lip filled whilst saving the money she wanted to spend on the full lip filler. #HareemShah #LipFiller #TikTok pic.twitter.com/Kg2yIZ6xnM

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) January 29, 2022