फिल्म इंडस्ट्री को एक और झटका, 48 साल की उम्र में हुआ इस नामी डायरेक्टर का निधन

नई दिल्ली: मलयालम फिल्मों के निर्देशक और पटकथा लेखक केआर सचिदानंदन (KR Sachidanandan) उर्फ सैकी का निधन हो गया है. 48 साल के निर्देशक ने गुरुवार को आखिरी सांस ली. कार्डियक अरेस्ट उनके निधन का कारण रहा. सैकी त्रिशूर के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे. डॉक्टर्स के मुताबिक केआर सचिदानंदन ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई थी जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनका निधन हो गया.

मलयालम फिल्मों से जुड़े केआर सचिदानंदन उर्फ सैकी के सहयोगियों ने उनके निधन पर शोक जताया है. बताया ये भी जा रहा है कि सैकी को मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी भी थी. वो दूसरी बार अपना हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने जा रहे थे जिसके दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया. केआर सचिदानंदन ने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन और पटकथा लिखी है. 'चेट्टियार', 'शर्लक टॉम्स', 'ड्राइविंग लाइसेंस' जैसी फिल्मों का वो निर्देशन कर चुके हैं. साल 2015 में उन्होंने फिल्म 'अनारकली' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था.

Just when I thought we finally had a scenarist who married good writing with the sensibilities of commercial film making, #Sachy has left us all too soon, leaving behind a large void among the finest writers of our industry. Thoughts and prayers with his family. Rest in peace.

— Govind Sreekumar (@thegovindspace) June 18, 2020