निर्देशक रंजीत के बाद दो बड़े मलयालम एक्टर्स के खिलाफ दर्ज हुई FIR, एक्ट्रेस ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

FIR Registered Against Malayalam Actors: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ताजा खबरों के मुताबिक, एक जानी-मानी एक्ट्रेस की शिकायत पर सीपीआई (एम) के विधायक और एक्टर मुकेश, एक्टर जयसूर्या और एडावेला बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जयसूर्या के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो आउटरेज मोडेस्टी के इरादे से जुड़ा है. इन दोनों पर यौन और मौखिक हमले के भी आरोप लगाए गए हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ने बुधवार रात विशेष जांच दल (SIT) के सामने अपना बयान दर्ज कराया है. इससे एक दिन पहले, उन्होंने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया था कि उनके साथ मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया है. एक्ट्रेस ने अपने बयान में कहा कि उनके और फिल्म इंडस्ट्री के बाकी साथियों के खिलाफ लगे आरोपों के जवाब में वे इस जांच का स्वागत करती हैं. उन्होंने कहा कि जो भी आरोप जमता के सामने आ रहे हैं, उनकी सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना जरूरी है.

#MinuMuneer raises accusations yet again.

“#Mukesh told me that I will get AMMA membership only if I share bed with certain members.”

“#Jayasurya grabbed me while coming from toilet and kissed me on lips.”pic.twitter.com/tldOhEF4e2

— SmartBarani (@SmartBarani) August 26, 2024