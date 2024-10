'बहुत जल्द ही डांस करने लगेंगे...', गोली लगने के बाद पहली बार सामने आईं गोविंदा की पत्नी सुनीता; VIDEO

एक्टर और राजनेता गोविंदा के साथ हाल में ही गोली की घटना हुई. जहां खुद की ही रिवॉल्वर से उन्हें गोली लग गई. अब पहली बार उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन सामने आया है. जहां उन्होंने विस्तार से एक्टर की तबीयत के बारे में बताया. साथ ही फैंस का शुक्रिया किया जो लगातार उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं. सुनीता आहूजा को बुधवार को अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया. चलिए दिखाते हैं सुनीता का पहला वीडियो.

1 अक्टूबर की सुबह करीब 4.45 मिनट पर गोविंदा के साथ हादसा हुआ. वह अपने जुहू वाले घर पर थे. उन्हें एक कार्यक्रम के लिए कोलकाता रवाना होना था. इस दौरान वह अपनी 20 साल पुरानी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे. वह उसे लॉकर में रख ही रहे थे कि अचानक से गन हाथ से छूट गई और गिरते वक्त उनके पैर पर गोली चल गई. तभी एक्टर को क्रिटीकेयर एशिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

गोविंदा की पत्नी ने दिया बयान

अब इस घटना के बाद पहली बार गोविंदा की पत्नी सामने आई हैं. उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत की. साथ ही विस्तार से बताया कि अब वह कैसे हैं. सुनीता आहूजा कहती हैं, 'अब सर की तबीयत ठीक है. अब उन्हें नॉर्मल वॉर्ड में शिफ्ट करेंगे. कल से बहुत बेहतर हैं. उम्मीद है कि कल उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर देंगे. सभी फैंस और लोगों के आशीर्वाद से वह एकदम ठीक हो गए. हर जगह प्रार्थना और पूजा चल रही है. मैं फैंस से यही कहना चाहती हूं कि आप लोग पैनिक मत कीजिए. सर ठीक हैं. वह जल्द ही पहले की तरह डांस वगैरह करने लगेंगे.'

#WATCH | Actor and Shiv Sena leader Govinda's wife Sunita Ahuja arrives at CritiCare Asia where he is admitted.

She says, "He is better. We will admit him to the normal ward today. He is much better than yesterday. He will be discharged the day after tomorrow. With everyone's… pic.twitter.com/WZYfjJH2GS

— ANI (@ANI) October 2, 2024