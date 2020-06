Amitabh Bachchan ने सेलेब्स को दिया ये चैलेंज, Kartik बोले- 'अभी मैं रियाज कर रहा हूं'

Baankey tongue twisters mein bhi mahir hai. I nominate @karanjohar @varundvn @badboyshah @arjunkapoor @taapsee to do this challenge. “Gulabo ki khatar-patar se titar-bitar Sitabo Sitabo ke agar-magar se uthal-puthal Gulabo” Catch #GiboSiboOnPrime on June 12 for its World Premiere, @primevideoin @amitabhbachchan @shoojitsircar @ronnie.lahiri #SheelKumar @juhic3 @filmsrisingsun @kinoworksllp #VijayRaaz @srishti.shrivastava21 #BijendraKala

A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) on Jun 9, 2020 at 4:04am PDT