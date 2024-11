'हनुमान' फेम तेजा सज्जा से मिले रणवीर सिंह, भर-भरकर की तारीफ

तेजा सज्जा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. साथ ही रणवीर की तारीफ भी की.उन्होंने इसे काफी समय तक अपने तक रखा क्योंकि ये उनके लिए बहुत पर्सनल थी, लेकिन साल खत्म होने पर उन्होंने इसे शेयर करने का फैसला किया. तेजा ने रणवीर सिंह का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी जर्नी को और खास बना दिया. इस पोस्ट में रणवीर और तेजा दोनों मैचिंग आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं.

प्रशांत वर्मा ने शेयर की रणवीर संग तस्वीर

उन्होंने लिखा है, “साल खत्म होने को है और मुझसे कई बार पूछा गया है कि मुझे अब तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लिमेंट कौन सा मिला है. सच कहूं तो मैंने इसे काफी समय तक अपने पास ही रखा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत पर्सनल था, लेकिन अब मुझे इसे शेयर करने का मन हो रहा है.'

उस कॉम्पलिमेंट के बारे में बताया

सबसे अच्छा कॉम्प्लिमेंट मुझे इस इंसान से मिला—रणवीर सिंह! जिस तरह उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस के बारे में बात की, उसे इतने प्यार और डिटेल में तोड़ा, छोटी-छोटी चीजें तक नोटिस कीं, वो सुनकर मैं बस हैरान रह गया. ये सिर्फ एक कॉम्प्लिमेंट नहीं था, ये दिल से दिया गया हौसला था. रणवीर ऐसे ही इंसान हैं—दयालु, सच्चे और प्यार से भरे हुए. थैंक यू, भाई, मेरे सफर को खास बनाने के लिए। बहुत सारा प्यार हमेशा.

As the year’s wrapping up, I’ve been asked a lot about the best compliment I’ve received. Honestly, I’ve kept this to myself for a while because it felt so personal, but now I feel like sharing it.

The best compliment came from this Man—Ranveer Singh! The way he spoke about my… pic.twitter.com/utzIdqf3vg

