B'day: सनी से लेकर माधुरी तक, इन सेलेब्स ने किया बी-टाउन के Love Guru को विश

नई दिल्ली : ऋषि कपूर, अर्जुन कपूर और सनी लियोनी जैसे कलाकारों ने शनिवार को फिल्म निर्माता करण जौहर को उनके 47वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी और 'लव गुरू' और 'भारत में रोमांस को परिभाषित करने वाले व्यक्ति' के नाम से उन्हें संबोधित किया. मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और हीरू जौहर के बेटे करण ने साल 1998 में फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने 'कभी खुशी कभी गम', 'कभी अलविदा ना कहना', 'माई नेम इज खान' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी फिल्मों का भी निर्माण किया.

फिल्म जगत के सितारों ने उन्हें कुछ इस प्रकार से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

ऋषि कपूर : "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें! तुम्हारे साथ बैठकर और तुम्हें सुनकर बेहद मजा आता है. एन्जॉय न्यूयॉर्क!"

This is wishing @karanjohar a very Happy Birthday . God Bless! You are such a riot to sit with and listen. Enjoy New York! — Rishi Kapoor (@chintskap) May 25, 2019

अर्जुन कपूर : 'लव गुरू को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! करण आप हर रोज सपनों को सच करते हैं.'

Wishing a very happy birthday to the love guru himself! @karanjohar, you make dreams come true everyday! https://t.co/DrnEaYgAry — Arjun Kapoor (@arjunk26) May 25, 2019

सनी लियोन : 'भारत में रोमांस को नए सिरे से परिभाषित करने वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत ही खास बर्थडे विश. करण, आप आने वाले कई सालों तक प्यार को इसी तरह से फैलायें.'

माधुरी दीक्षित नेने : 'आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं करण जौहर. मुझे उम्मीद है कि यह साल आपके लिए खुशियों, प्यार और अच्छे स्वास्थ्य से भरा होगा.'

Wishing you a very Happy Birthday dearest @karanjohar. I hope this year is filled with loads of happiness, love and good health — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 25, 2019

परिणीति चोपड़ा : 'उस व्यक्ति को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जिसने मुझे यह सिखाया है कि प्यार हमें खुद के सबसे अच्छे संस्करण में बदल देता है. करण, हमें उम्मीद है कि आने वाले कई सालों में भी हमें आपके जादू को एहसास करने का मौका मिलेगा.'

भूमि पेडनेकर : 'हैप्पी बर्थडे करण. यह साल आपके लिए सारी खूबसूरत चीजों, अच्छे स्वास्थ्य और जो कुछ भी आप चाहते हैं, उससे भरा हो. आप प्यार भरे दिल के साथ एक प्रेरणा हैं और हम वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं.'

Happy happy happy birthday @karanjohar

May this year be full of all things beautiful, good health and everything you desire. You’re an inspiration with heart full of love and we really adore you #Happybirthdaykjo pic.twitter.com/DsUJ4eSfJn — bhumi pednekar (@bhumipednekar) May 25, 2019

फिल्मों के अलावा करण टॉक शो 'कॉफी विद करण' की मेजबानी काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, करण एक रेडियो शो 'कॉलिंग करण' को भी होस्ट कर चुके हैं. वह रिएलिटी शो 'झलक दिखला जा', 'इंडियाज गोट टैलेंट' और 'इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स' में जज की भूमिका भी निभा चुके हैं.

