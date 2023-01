John Abraham को है 'पठान' से कोई खुन्नस! जब भी आता है फिल्म का नाम नाक चढ़ाकर चल देते हैं मिस्टर अब्राहम

John Abraham-Shah Rukh Khan Pathaan: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) की अगली फिल्म 'पठान' सिनेमाघरों में रिलीज होने को एकदम तैयार है. वहीं फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से जॉन अब्राहम (John Abraham Movie) कुछ उखड़े-उखड़े से नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे वह 'पठान' से कुछ नाराज हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जॉन अब्राहम (John Abraham Pathaan Movie) से 'पठान' को लेकर सवाल हुआ तो वह वहां से तुरंत निकल लिए. इतना ही नहीं हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट (Anant Ambani and Radhika Merchant) की सगाई के फंक्शन में पहुंचे जॉन अब्राहम (John Abraham) को जब पैपराजी ने फोटो के लिए पठान-पठान कहकर आवाज लगाई, तब भी जॉन अब्राहम मौका देखकर पतली गली पकड़ लिए.

जॉन अब्राहम को है कोई खुन्नस!

जॉन अब्राहम (John Abraham New Movie) और 'पठान' को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में जॉन अब्राहम का भी उतना रोल है जितना शाहरुख और दीपिका (Shah Rukh and Deepika New Movie) का, लेकिन जॉन को कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए वह खुन्नस में चल रहे हैं.

जॉन अब्राहम ने अफवाहों पर लगाई लगाम!

जॉन अब्राहम (John Abraham on Pathaan) का पठान के सवालों से बचने और इग्नोर करने की अफवाहों पर लगाम लगा दी है. जॉन अब्राहम ने कहा, 'सिनेमा के इतने सालों में यह लम्हा मेरे लिए काफी स्पेशल है. मुझे खुशी है कि पठान के ट्रेलर पर आप लोगों ने प्यार लुटाया, इस फिल्म को बनाने में कड़ी मेहनत लगी है, ये एक बड़ी फिल्म है. आदित्य चोपड़ा ने मुझे मेरे करियर के बेस्ट रोल्स दिए हैं और अब मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता हूं...मैं पठान के बारे में कई सारी बातें करना चाहता हूं लेकिन हमें 25 जनवरी तक इंतजार करना चाहिए.'

