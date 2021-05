Salman Khan के पिता Salim Khan के आगे गिड़गिड़ाए Kamaal R. Khan, कहा- रफा दफा करें केस

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'राधे' (Radhe) ईद के दिन रिलीज हुई थी. ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं. इसी बीच एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) ने एक्टर और फिल्म की आलोचना की. उनके रिव्यू का तरीका सलमान खान को रास नहीं आया. ऐसे में अब उन्होंने बड़ा कदम उठाया है. सलमान खान ने कमाल आर खान पर मानहानि का केस दर्ज किया है. सलमान खान के इस एक्शन के बाद कमाल राशिद खान डर गए हैं. वे लगातार ट्वीट करके माफी मांग रहे हैं. यही नहीं कमाल आर खान अब इस पूरे मामले में सलीम खान (Salim Khan) से माफी मांग रहे हैं.

कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) ने ट्वीट कर लिखा, 'माननीय सलीम खान साहब (Salim Khan). मैं सलमान खान (Salman Khan) का करियर खत्म नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ मजे के लिए फिल्मों का रिव्यू करता हूं. अगर मुझे पता होता कि सरमान मेंरे रिव्यू से इतना आहत होंगे तो मैं रिव्यू ही नहीं करता. अगर उन्हें खराब लगता है तो एक बार उन्हें मुझे रिव्यू करने से मना करना चाहिए था, मैं रिव्यू ही न करता.'

एक अन्य ट्वीट में कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) ने सलीम खान (Salim Khan) से गुजारिश करते हुए कहा , 'ऐसे में मुझे सलमान (Salman Khan) की फिल्मों को रिव्यू करने से रोकने के लिए केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं. सलीम सर, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता हूं. इसलिए मैं भविष्य में उनकी कोई भी फिल्म रिव्यू नहीं करूंगा. आपसे गुजारिश है कि सलमान को रोकें और उन्हें समझाएं कि वो इस केस को आगे न बढ़ाएं. अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना रिव्यू वीडियो भी डिलीट कर दूंगा. धन्यवाद सलीम साहब.'

Therefore there is no need to file a case to stop me from reviewing his film. Salim Sir, I am not here to hurt anyone. So I won’t review his film in the future. Pls ask him to not proceed the case. I will delete my review videos also, if you want. Thank you Salim Sahab!

— KRK (@kamaalrkhan) May 26, 2021