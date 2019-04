KRK ने साधा अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना, बोले- 'मुसलमानों को डराना बंद करो'

नई दिल्ली : बॉलीवुड में अपने विवादित बयानों के चलते खबरों में रहने वाले एक्टर कमाल आर खान एक बार फिर चर्चा में हैं. लोक सभा चुनाव पर लिखते हुए कमाल आर खान ने ट्विटर पर यूपी की दो बड़ी पार्टियों के गठबंधन पर निशाना साधा है. कमाल आर खान ने अखिलेश यादव और मायावती को टैग करते हुए लिखा कि वोट के नाम पर मुसलमानों को डराना बंद कर दें. इतना ही नहीं केआरके ने कहा कि सभी पार्टियों का रवैया मुसलमानों के प्रति लगभग एक जैसा ही है.

केआरके ने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि तुम लोग अखिलेश यादव, मायावती और अजित सिंह मुसलमानों को डराना बंद कर दो. ये कौन सा तरीका है वोट मांगने का? खबरदार हो जोओ और गठबंधन को वोट दो! तुम सब पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों के लिए एक ही जैसे हो.

Please you people @Mayawati @yadavakhilesh #AjitSingh stop frightening Muslims. Is this the right way to ask for Votes? khabardar Ho Jaao Aur Gathbandhan Ko vote do! You all the political corrupt parties are same for Muslims.

