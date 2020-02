दिल्ली हिंसा पर गुस्साये कमल हासन का ट्वीट- 'इससे पहले कि देर हो जाए...'

नई दिल्ली : सीएए (CAA) को लेकर हो रही हिंसा से उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात काफी बिगड़ गए हैं, जिसके चलते कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है. हिंसक मुठभेड़ों के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं. इस मामले पर बॉलीवुड सेलेब्स भी आवाज उठा रहे हैं. अब एक्टर और राजनेता कमल हासन ( Kamal Hassan) ने भी ट्वीट करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

कमल हासन ने ट्वीट करके लिखा कि आखिर कैसे हमारे संगठित और विविधता से भरे देश में इन नफरत से भरे बच्चों को उन्माद फैलाने दे रहे हैं. रुक जाओ. इससे पहले कि देर हो जाए. कृपया लौट आएं. कोई भी धर्म नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता, सिर्फ लोग नफरत फैलाते हैं. हिन्दुस्तान इससे पहले भी इस तरह के उन्माद और पागलपन से बचकर निकलने में कामयाब रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये देश दोबारा ऐसा करने में कामयाब रहेगा.

How can we allow these children of hate to run amok in my United and diverse India.

Stop!

Please return to reason, before it is too late.

No religion propagates hate, only people do.

India has survived such madness before, I sincerely hope it will again.

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 25, 2020