कंगना ने आर्टिकल 35A के फैसले को बताया 'ऐतिहासिक कदम', ऋचा चड्ढा बोलीं- 'जय हिंद'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आर्टिकल 35A को हटाए जाने के फैसला को सही करार दिया है. कंगना ने सरकार के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है. कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब आतंकवाद के खात्मे की पहल हुई है. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि राजनीति का तो नहीं पता लेकिन अब खून नहीं बहना चाहिए.

कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि लंबे समय से आर्टिकल 370 को हटाया जाना पेडिंग पड़ा था. आज का ये फैसला इतिहास में दर्ज हो चुका है और इसी के साथ आतंकवाद फ्री नेशन भी हो गए हैं. कंगना ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि इस असंभव काम को कोई अगर अंजाम दे पाया है तो वो पीएम मोदी हैं. पीएम सिर्फ विज़निरी ही नहीं हैं बल्कि उनके अंदर जो मजबूती और साहस है वो असल में उनकी सोच की ताकत है. कंगना ने लिखा कि वो पूरे देश को इस ऐतिहासिक दिन की बधाई देती हैं.

वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लिखा कि राजनीति में जो होता है होने दो, बस अब खून नहीं बहना चाहिए. हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं. हम शांतिप्रिय लोग हैं. हम प्यार और एकता में विश्वास रखते हैं, दबाव में नहीं. शांति बनाएं रखें दोस्तों. जय हिंद.

Whatever happens in politics, let there be no bloodshed, let sense prevail. We’re one, all Indians. We are a peaceful people. We believe in compassion, not coercion. Be kind peeps! jai Hind. https://t.co/ObtXWghTqZ

— TheRichaChadha (@RichaChadha) August 5, 2019