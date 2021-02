Kangana Ranaut ने Twitter CEO को सुनाई खरी-खोटी, Jack Dorsey पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: ट्विटर पर कंगना (Kangana Ranaut) आए दिन कुछ ना कुछ लिखती ही रहती हैं. कभी देश में चल रहे मुद्दों पर तो कभी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कंगना (Kangana Ranaut) बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. इस बार कंगना (Kangana Ranaut) के निशाने पर ट्विटर (Twitter CEO) के सीईओ आए हैं. कंगना (Kangana Ranaut Ban) से उनके एक फैन ने पूछा कि क्या उन्हें बैन कर दिया गया है, इस पर कंगना ने जैक डोर्सी (Jack Dorsey) को अपने ट्वीट में घसीटते हुए खरी खोटी सुनाई.

कंगना (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर ट्विटर के सीईओ से पंगा ले लिया है और खुलेआम उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है. एक फैन ट्वीट कर पूछा कि क्या कंगना (Kangana Ranaut Twitter) को ट्विटर पर बैन कर दिया गया है? इसके जवाब में अभिनेत्री ने उसके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा ‘मैं ट्विटर पर बैन कर दी गई क्योंकि चाचा जैक और उनकी टीम मुझसे डर गई है, वो मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे हर रोज उन्हें खुलेआम बेनकाब भी करने नहीं दे सकते, मैं यहां फॉलोअर्स पाने नहीं आई हूं न ही खुद को प्रमोट करने मैं यहां राष्ट्र के लिए हूं और यही इन्हें खटकता है’.

I am shadow banned cos chacha @jack and his promoters of free speech @Twitter team is scared of me, they can’t suspend me but they can’t even let me keep exposing them every day, I am not here to catch followers or promote myself I am here for the nation and that hurts them https://t.co/nNmY2uBDtn

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 27, 2021