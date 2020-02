BoycottTakht: करण जौहर की 'तख्त' विवादों में, लेखक ने हिन्दुओं पर किया आपत्तिजनक ट्वीट

नई दिल्ली: फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) की आगामी फिल्म 'तख्त' विवादों में घिरती नजर आ रही है. फिल्म के पटकथा लेखक हुसैन हैदरी ने हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट किया, जिसके बाद से कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और फिल्म का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं. ट्विटर पर #बॉयकॉटतख्त शीर्ष पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें देशवासी हैदरी पर कथित हिंदू विरोधी ट्वीट करने का आरोप लगा रहे हैं.

पोर्टल के अनुसार, हुसैन का ट्विटर अकाउंट लॉक्ड है, लेकिन उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट, जिसमें 'हिंदू आतंकवाद' लिखा है, वह लोगों के बीच वायरल हो रहा है. बहुसंख्यक ट्वीट में फिल्मकार करण जौहर से यह मांग की जा रही है कि हैदरी को फिल्म की टीम से हटाया जाए, वरना वे फिल्म का बहिष्कार करेंगे, हालांकि अभी इस पर जौहर की प्रतिक्रिया आनी बाकी है.

Ram Ram ji #IncredibleIndia is Govt institution and it sponsored a conference where Islamist #HussainHaidry was speaker who suffers from Hinduphobic. He has been hired FREE by #KaranJohar for his film which should be a FLOP #boycotttakht #PayalRohatgi pic.twitter.com/XpOUwjFFXS

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) February 24, 2020