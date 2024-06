'राफा' पर बयानबाजी, फिर 'रियासी' के आतंकवादी हमले पर क्यों चुप बैठे सेलेब्स? माधुरी दीक्षित से आलिया भट्ट तक; ट्रोल्स पूछ रहे सवाल

Reasi Terror Attack: जम्मू के रियासी में शिवखोड़ी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले 9 की मौत की खबर ने पूरे देश का दिल दहला दिया है. हर कोई इस खबर को लेकर परेशान है और जल्द से जल्द सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है. सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीम्स की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया एक अलग बहस भी छिड़ गई है, जिनमें बॉलीवुड स्टार्स से यूजर्स सवाल कर रहे हैं और साथ ही उनको जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ बॉलीवुड स्टार्स के वो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो 'ऑल आईज ऑन राफा' के स्टेट लगा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जम्मू में हुए रियासी आतंकवादी हमले पर एक शब्द नहीं बोला. इन स्टार्स में माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा से लेकर कई नाम शामिल है. साथ ही इस बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भी इन बॉलीवुड स्टार्स पर फूट रहा है.

This is Madhuri Dixit . Few days back her All Eyes On Rafah Today her eyes are closed; she can't see the Islamist terrorist killed Hindu pilgrims.@MadhuriDixit Please speak for Indians #AllEyesOnReasi All Eyes On Reasi pic.twitter.com/lPC1VAJnCt — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 10, 2024

This is Priyanka Chopra . Few days back her All Eyes On Rafah Today her eyes are closed; she can't see the Islamist terrorist killed Hindu pilgrims.@priyankachopra Please speak for Indians #AllEyesOnReasi All Eyes On Reasi pic.twitter.com/gBOzeJ0xSd — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 10, 2024

राफा पर बोले, फिर रियासी पर चुप क्यों?

ये हमला सोमवार, 10 जून को हुई. जिसको कंगना रनौत से लेकर अनुपम खेर ने और कई स्टार्स ने पोस्ट किया, लेकिन कई बॉलीवुड स्टार्स ऐसे भी हैं, जिनकी और से सुबह से शाम होने को आई, लेकिन उनकी और से कोई भी पोस्ट नहीं किया गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हैं, जो वो अपने पोस्ट के जरिए भी शेयर कर रहे हैं. इन स्टार्स में से ज्यादातर वो स्टार्स हैं, जिन्होंने 'राफा' को लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, लेकिन अब रियासी आतंकी हमले पर चुप्पी साधे बैठे हैं.

This is Alia Bhatt . Few days back her All Eyes On Rafah Today her eyes are closed; she can't see the Islamist terrorist killed Hindu pilgrims.@aliaa08 Please speak for Indians #AllEyesOnReasi All Eyes On Reasi pic.twitter.com/jVdmfaRsfo — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 10, 2024

Rohit Sharma's wife, Kareena Kappor, Madhuri Dixit, Alia Bhatt spoke against Islamic terrorist shared "All EyesOn Reasi" on Instagram #AllEyesOnReasi pic.twitter.com/AWsc9yRYHv — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 9, 2024

यूजर्स कर रहे सवाल...

एक यूजर्स ने सभी स्टार्स की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'इन्हें केवल गैर धर्म के आतंकवादियों से हमदर्दी है, इसलिए आतंकवाद का साथ देना वाला भी आतंकवादी ही होता है. #AllEyesOnReasi'. साथ ही यूजर ने कुछ और पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें अलग-अगल स्टार्स के नाम के साथ लिखा है, 'ये माधुरी दीक्षित हैं. कुछ दिन पहले उनकी सारी निगाहें राफा पर थीं. आज उनकी आंखें बंद हैं, उन्हें इस्लामी आतंकवादी द्वारा हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या नहीं दिखाई दे रही है. @MadhuriDixit कृपया भारतीयों के लिए बोलें #AllEyesOnReasi सारी निगाहें रियासी पर'. हालांकि, वरुण धवन ने कुछ घंटों पहले इस हमले को लेकर ट्वीट किया है.