MeToo: एक्टर विनायकन के बयान ने मचाया तहलका, बोले- मैं 10 महिलाओं के साथ...

नई दिल्ली: बीते कुछ साल में एक शब्द सबसे ज्यादा सिनेमाजगत में सुनाई दिया और वो शब्द है MeToo. मी टू के तहत कई हीरोइनों ने अपने जिंदगी से जुड़े राज खोले और कई नामचीन हस्तियों पर आरोप भी लगाए. लेकिन हाल में एक बार फिर से मी टू शब्द सुनाई दे रहा है. जाने माने तमिल और मलयालम एक्टर और म्यूजिक कंपोजर विनायकन (Vinayakan) ने MeToo को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया.

विनायकन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म Oruthee के प्रमोशन मे बिजी हैं. लेकिन इस प्रमोशन के दौरान मी टू मुद्दे पर एक्टर ने ऐसी बात कह दी कि वो विवादों में आ गए. Hindustan Times में छपी रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म प्रमोशन के दौरान जब मीडिया ने एक्टर से मी टू के बारे में पूछा तो विनायकन ने कहा- 'मी टू (MeToo) क्या है? मुझे इसके बारे में नहीं पता. क्या ये एक लड़की पर निर्भर है?'

विनायकन (Vinayakan) ने आगे कहा- 'मैं जानना चाहता हूं. अगर मैं किसी महिला के साथ सेक्स करना चाहूं तो क्या होगा? मैंने अपने जीवन में 10 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं. मैंने उन सभी 10 महिलाओं से पूछा था कि क्या वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहेंगी? मैं उनसे अभी भी पूछूंगा कि क्या वो इसे ही मी टू कहती हैं. किसी महिला ने आजतक मुझसे नहीं पूछा.'

विनायकन को इस बयान के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. लोग तरह-तरह के पोस्ट कर एक्टर को खरी-खोटी सुना रहे हैं. देखिए कुछ यूजर्स के ट्वीट...

#Vinayakan You cannot ask someone when you are at a position of power/ there's something the other one needs. You cannot call a random person who hasn't shown interest. If there's a mutual spark, you wouldn't need to ask. No wonder no woman has asked him for sex. Clueless guy https://t.co/tn3rnyOaKl

ഹമ്മെ, you can't just ask random people to sleep with you

It might be a traumatic experience for the people at the other end.#vinayakan https://t.co/2OqwdnPXxY

— Anoop JoseMarch 23, 2022