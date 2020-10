ट्विटर यूजर ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए Mallika Sherawat की फिल्मों पर मढ़ा दोष

नई दिल्लीः अभिनेत्री मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) कहने से खुद को रोक नहीं पाईं, जब एक ट्विटर यूजर ने उनकी फिल्मों को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की वजह बताया. मल्लिका ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस तरह की मानसिकता को बदलने की जरूरत है. हाथरस बलात्कार मामले पर मल्लिका के ट्वीट के जवाब में ट्विटर यूजर ने यह टिप्पणी की थी. मल्लिका ने ट्वीट में लिखा था, ‘जब तक भारत में महिलाओं के प्रति मानसिकता में सुधार नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा # हाथरस हॉरर #NirbhayaCase.’

मल्लिका के इस ट्वीट का जवाब देते हुए, एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में आपने जिस तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, वह आपकी बातों से बिलकुल अलग है. क्या आप को नहीं लगता कि आपकी फिल्मों के जरिये जिस तरह का संदेश जाता है, वह भी इसे बढ़ावा देते हैं. व्यक्ति जो बोलता है, उसे पहले खुद पर लागू करना चाहिए.’

ये भी पढ़ेंः Bigg Boss 14: Sidharth को क्यों याद आईं Shehnaaz, खोले कई राज

इस पर मल्लिका का जवाब आया, ‘यानी मैं जिन फिल्मों में अभिनय करती हूं, वह रेप के लिए निमंत्रण है!!! आपके जैसी मानसिकता ने भारतीय समाज को महिलाओं के प्रति कुंठित बना दिया है! अगर आपको मेरी फिल्मों से दिक्कत है, तो उन्हें न देखें. #nocountenforwomen’

So the movies I act in are an invitation for rape!!! It’s mentality like yours that make Indian society regressive for women! If you hv a problem wt my movies then Don’t see them #nocountryforwomen https://t.co/I5XdN7zAA6

— Mallika Sherawat (@mallikasherawat) October 7, 2020