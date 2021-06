Mika Singh ने शेयर की 'KRK कुत्ता' सॉन्ग की पहली झलक, वीडियो में फैंस भी आए हैं नजर

नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और कमाल राशिद खान (KRK) के झगड़े में जब मीका सिंह (Mika Singh) की एंट्री हुई तो इस पूरी बहस ने एक नया मोड़ ले लिया. मीका सिंह (Mika Singh) ने घोषणा कर दी कि वह कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) पर एक गाना बनाने जा रहे हैं और इस गाने का टाइटल उन्होंने 'KRK कुत्ता' रखा है. फैंस तब और ज्यादा एक्साइटेड हो गए जब मीका ने इस गाने की बीट्स शेयर कीं.

मीका ने शेयर की गाने की पहली झलक

उन्होंने सीरियस होकर न सिर्फ KRK पर गाना गाना बना डाला बल्कि इस गाने की बीट्स काफी दमदार हैं जिसे सुनते ही फैंस इस पर झूमते नजर आए. अब मीका ने इस गाने की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है. मीका (Mika Singh) ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस गाने को बनाने के लिए फैंस ने कुछ क्लिप मांगी थीं.

मीका ने रेडी कर दिया KRK पर गाना

मीका (Mika Singh) ने कहा, 'जैसा मैंने आपसे कहा था कि केआरके कुत्ता सॉन्ग तैयार हो गया है. जैसा कि मैंने के गाना बनाया है KRK के ऊपर लेकिन आप इस गाने को अपने दोस्तों के ऊपर भी यूज कर सकते हैं. या जो आपको हेट करते हैं जो आपसे नफरत करते हैं. वो लोग जो आपके पीठ पीछे भौंकते हैं, आप इस गाने को उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं.'

Good evening Sharing some clips of the song #KrkKutta.. Thank you for sending more than 40k videos! I couldn’t use all the videos in the song but I promise I will share them on Twitter and Instagram.. pic.twitter.com/tkMPy6fRYk

— King Mika Singh (@MikaSingh) June 7, 2021