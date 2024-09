'फुटपाथ से लड़कर इधर आया हूं...' दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती

Mithun Chakraborty Reaction On Dada Saheb Phalke Awards: बॉलीवुड में 'डिस्को डांसर' बनकर लोगों के दिलों पर सालों साल राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. इस अवॉर्ड के मिलने पर मिथुन दा काफी इमोशनल हो गए हैं. इसके साथ ही ये भी कहा कि समझ नहीं आ रहा कि हंसू या फिर रोऊं.

फुटपाथ से लड़कर इधर आया हूं

दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर मिथुन दा ने कहा- 'मैं सच कहूं तो मेरे पास कोई भाषा नहीं है. ना मैं हंस सकता हूं और ना ही खुशी से रो सकता हूं. इतनी बड़ी चीज है ये. जहां से मैं आया हूं कोलकाता के ब्लाइंड लेन से. फुटपाथ से लड़कर इधर आया हूं. उस लड़के को इतना सम्मान सोच भी नहीं सकता.बस इतना कह सकता हूं कि मैं इस अवॉर्ड को अपने परिवार और फैंस को डेडिकेट कर रहा हूं. विश्व में जहां भी मेरे फैंस हैं उन सभी को. एक्टर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.'

#WATCH | Kolkata: On being announced to be conferred with the Dadasaheb Phalke award, Actor and BJP leader Mithun Chakraborty says "I don't have words. Neither I can laugh nor cry. This is such a big thing... I could not have imagined this. I am extremely happy. I dedicate this… pic.twitter.com/tZCtwLSyxV

