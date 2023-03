Bollywood Films: इतनी जबरदस्त है बॉलीवुड की इन फिल्मों की कहानी, एक बार देख ली तो नहीं भूल पाएंगे आप!

Underrated Bollywood Film to Watch: हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक माना गया है और यहां हजारों कलाकार, हर साल कई सारी नई फिल्में बनाते हैं और दशकों के सामने उन्हें रखते हैं. ये सारी फिल्में हिट हों, ऐसा तो नहीं होता है लेकिन कुछ फिल्में यादगा बन जाती हैं. आज हम इन फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ऐसी मूवीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें या तो अपनी बेहतरीन कहानी के लिए क्रेडिट नहीं मिला और अगर पसंद किया गया तो उतना नहीं जितना ये डिजर्व करती हैं. बॉलीवुड की वो पांच फिल्में जो अंडररेटेड (Underrated hindi films) हैं, जिनकी कहानी धमाकेदार है और जिन्हें एक फिल्म फैन के तौर पर आपको जरूर देखना (bollywood films you cannot miss) चाहिए...

थिएटर में फ्लॉप लेकिन कहानी से सुपरहिट रहीं ये फिल्में जिन बॉलीवुड फिल्मों के नाम हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, वो थिएटर्स में रिलीज तो की गईं लेकिन उन्हें बड़े पर्दे पर पसंद नहीं किया गया और वो फ्लॉप हो गईं. इन फिल्मों की कहानी में दम था और इन्हें आपको जरूर देखना चाहिए. यहां शामिल हैं अनिल कपूर (Anil Kapoor) के बेटे और एक्टर हर्षवर्धन कपूर (Harshvardhan Kapoor) की भावेश जोशी (Bhavesh Joshi Superhero), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) की 'सेक्शन 375' (Section 375) और 'तितली' (Titli). 'तितली' और 'सेक्शन 375' को आप अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देख सकते हैं और 'भावेश जोशी सुपरहीरो' नेटफ्लिक्स (Netflix) पर उपलब्ध है. इन फिल्मों को भी देखने से न चूकें! 'तितली', 'भावेश जोशी सुपरहीरो' और 'सेक्शन 375' के अलावा इरफान खान (Irrfan Khan) और तब्बू (Tabu) स्टारर मकबूल (Maqbool) भी जरूर देखें. 2004 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा, इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है और ये शेक्सपियर की 'मकबेथ' पर आधारित है; इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है. इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'सर' (Sir) भी बेहद दिलचस्प और अलग है. 2018 में आई इस फिल्म में विवेक गोम्बर (Vivek Gomber) और तिलोतमा शोम (Tillotama Shome) ने अहम भूमिका निभाई है.