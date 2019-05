पायल रोहतगी ने किया सती प्रथा का सपोर्ट, बोलीं- 'राजा राममोहन राय था अंग्रेजों का 'चमचा'

नई दिल्ली : इतिहास में कई महापुरुषों का नाम समाज में मौजूद कुरीतियों से लड़ाई करने के लिए दर्ज है. ऐसा ही नाम हैं राजा राम मोहन राय जिन्होंने देश में सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी जिसके बाद से कई इतिहासकार उन्हें भारत में नवयुग का जनक भी कहते रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने ट्विटर पर राजा राम मोहन राय को गद्दार बताते हुए उन्हें अंग्रेजों का चमचा कहा है जिसके बाद से एक्ट्रेस को लोग ट्रोल कर रहे हैं.

पायल रोहतगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजा राम मोहन राय अंग्रेज़ों के चमचे थे. अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय का इस्तेमाल सती प्रथा को बदनाम करने के लिए किया था. पायल ने आगे लिखा कि सती परंपरा देश में अनिवार्य नहीं थी बल्कि मुगल शासकों द्वारा हिंदू महिलाओं को वेश्यावृति से बचाने के लिए इस प्रथा को लाया गया था. सती प्रथा महिलाओं की मर्जी से होता था. सती किसी भी मामले में प्रतिगामी प्रथा नहीं थी.

No he was a chamcha to Britishers who used him to defame the Sati tradition. Sati tradition was not compulsory but was introduced to prevent the prostitution of Hindu wives by the hands of Mughal invaders. It was the woman’s choice. #FeministsofIndia Sati was not regressive https://t.co/sALLK2lALF

पायल के इस ट्वीट के बाद से उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है. पायल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक्ट्रेस बिदिता बाग ने लिखा कि अगर पायल रोहतगी खुद को सच्ची फेमिनिस्ट साबित करना चाहती हैं तो उन्हें एक साड़ी खरीदीनी चाहिए लेकिन उससे पहले इनकी सारी मार्कशीट को जला देना चाहिए. इसके अलावा बिदिता ने लिखा कि मिस्टर जौहर पायल रोहतगी को अपनी फिल्म सती में काम कर लीजिए.

Why are Liberals so dumb ? Why they don’t want to even hear out logical answers to any tradition that started in 1st place & was mistorted with time by society? The #ecosystem is what we calling out. The #ecosystem that glorifys Mughal rulers but condemns Godse even now #Sati pic.twitter.com/voulSZHCRn

— PAYAL ROHATGI & Team -BHAKTS of BHAGWAN RAM (@Payal_Rohatgi) May 27, 2019