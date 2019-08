नई दिल्‍ली: आमिर खान ने हाल ही में 'सिंगल यूज प्‍लास्टिक' पर जोर देते हुए एक ट्वीट किया था. आमिर का यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया. अब उनके इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्‍हें धन्‍यवाद दिया है. पीएम मोदी ने आमिर खान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसपर लिखा है, 'एक बार प्रयोग की जा सकने वाली प्‍लास्टिक के इस्‍तेमाल की रोक के अभियान को अपना सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया. आपके प्रेरणादायी शब्‍द लोगों को इस अभियान को और भी बड़ा बनाने में मदद करेंगे.' आमिर खान ने इस ट्वीट में 'सिंगल यूज प्लास्टिक' वाली बात का सपोर्ट किया था.

दरअसल बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर समाज से जुड़े कई मुद्दो पर अपनी बात बेबाकी से रखते रहे हैं. इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म 'लाल सिंह चड्डा' की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बावजूद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ट्वीट किया है. यह ट्वीट सामने आते ही वायरल हो गया है.

Thank you @aamir_khan for the valuable support to the movement to eliminate usage of single use plastic.

Your encouraging words will inspire others to strengthen the movement as well. https://t.co/AwKi1SzXde

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2019