उमर अब्दुल्ला के साथ फोटो शेयर कर पूजा बेदी ने लिखा ऐसा मैसेज, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली : एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) इन दिनों फिल्मों से तो दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को लेकर किया है. पूजा ने ट्विटर पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ फोटो शेयर करके उन्हें 50वें जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने बधाई के साथ मैसेज भी लिखा है जिसे लेकर वह ट्रोल भी रही हैं. दरअसल, पूजा ने लिखा कि यकीन नहीं होता कि वह आधारहीन कारणों के लिए अपना यह यादगार दिन लॉकअप में बिता रहे हैं.

Happy 50th birthday to my childhood buddy @OmarAbdullah Cant believe he is spending this momentous day under lock up with baseless/ absurd charges & a deferred court hearing!

It's tyrannical to shove 3 past CM's into lock up & not allow them to speak or defend themselves. pic.twitter.com/gF5sNMWBgK

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) March 10, 2020