इन बच्चियों ने अमेरिका में लहराया भारत का परचम, टैलेंट देख दुनिया कर रही सलाम, हर भारतीय को हो रहा गर्व

Pranysqa Misha in America's Got Talent: भारत की बेटियों ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं हैं. जी हां...अमेरिकाज गॉट टैलेंट में इन दिनों भारतीय बच्चों की जय-जय देखने को मिल रही है. 13 साल की अर्शिया शर्मा, 11 साल की माया नीलकातंन के बाद अब 9 साल की प्रन्यास्का मिश्रा ने अमेरिका के सबसे बड़े टैलेंट शो के मंच पर अपनी परफॉर्मेंस से जजों की तारीफें बटोरी हैं. इन तीनों बच्चियों की सिर्फ अमेरिकाज गॉट टैलेंट में ही नहीं, पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं.

प्रन्यास्का मिश्रा की आवाज पर झूमी दुनिया

अमेरिकाज गॉट टैलेंट ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें महज 9 साल की क्यूट पिंक ड्रेस पहने लड़की ने अपनी सुरीली आवाज से हर किसी को दीवाना बना रही हैं. इस 9 साल की बच्ची का नाम प्रन्यास्का शर्मा है, जो भारतीय मूल की हैं और फ्लोरिडा में रहती हैं. प्रन्यास्का ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट में अपनी आवाज से सभी जजेस और ऑडियंस को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर कर दिया है.

आनंद मंहिद्रा ने की तारीफ

प्रन्यास्का मिश्रा की परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए बिजनेस टॉयकून आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. आनंद महिंद्रा ने लिखा- 'इस धरती पर चल क्या रहा है, पिछले दो हफ्तों में दूसरी बार, एक यंग- बहुत यंग भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट के स्टेज पर रॉक कर दिया है...'

What on earth is going on??

For the second time, within the past two weeks, a young—VERY young—woman of Indian origin has rocked the stage at @AGT with raw talent that is simply astonishing.

With skills acquired in indigenous American genres of music. Rock & Gospel.

