Pregnant Shloka Mehta ने NMACC लॉन्च में पहनी थी 100 साल पुरानी 'सोने की साड़ी', बहन Diya Mehta ने किया स्टाइल

Shloka Mehta Sister Styles Her for NMACC Launch: मुकेश अंबानी और नीता अंबानी हाल ही में अपने नए वेंचर की वजह से सुर्खियों में थे. इस बिजनेस कपल ने मुंबई में 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' (Nita Mukesh Ambani Cultural Centre- NMACC) को लॉन्च किया जिसका एक भव्य इवेंट हुआ. इस इवेंट के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, वरुण धवन और रेखा समेत कई हॉलीवुड स्टार्स भी मौजूद थे. इस लॉन्च के पहले दिन पर मुकेश अंबानी की बड़ी बहू (Mukesh Ambani Bahu), श्लोका मेहता ने एक बेहद खूबसूरत सुनहेरी साड़ी पहनी थी. इसी दिन श्लोका और आकाश (Akash Ambani Shloka Mehta) ने अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस (Shloka Mehta Second Pregnancy) की है. अब, श्लोका की बहन दिया मेहता ने, जिन्होंने उन्हें इस इवेंट के लिए स्टाइल किया था, बताया है कि उनकी साड़ी किस तरह बनी थी और अपनी प्रेग्नेंट बहन को इस खास मौके पर स्टाइल करते समय उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा था...

Shloka Mehta को इस खास इंसान ने किया स्टाइल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश और नीता अंबानी की बड़ी बहू और आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता को एनएमएसीसी लॉन्च (NMACC Launch) के सभी लुक्स को बहुत पसंद किया गया था. अब, यह पता चला है कि उनकी छोटी बहन (Shloka mehta Sister) दिया मेहता (Diya Mehta) ने उन्हें स्टाइल किया है.

View this post on Instagram A post shared by Diya Mehta Jatia (@dmjatia) आकाश अंबानी की पत्नी ने पहनी 'सोने की साड़ी' श्लोका मेहता की स्टाइलिस्ट और बहन दिया मेहता ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी 'श्लोका दीदी' को एनएमएसीसी लॉन्च के पहले दिन के लिए एक बेहद खूबसूरत गोल्डन साड़ी में स्टाइल किया था. बता दें कि ये साड़ी दरअसल श्लोका और दिया की मां की है, जो उन्होंने राजस्थान के एक रॉयल परिवार से ली थी. ये विंटेज साड़ी 100 साल पुरानी है और उसपर असली सोने की कढ़ाई की गई है. Diya Mehta ने स्टाइल करते समय रखा इन बातों का ध्यान दिया मेहता का यह कहना है कि श्लोका के लिए ये साड़ी परफेक्ट थी क्योंकि वो न सिर्फ इवेंट की शान को कॉम्प्लिमेंन्ट कर रही है बल्कि श्लोका के पर्सनल स्टाइल के साथ भी ये जा रही है. बता दें कि श्लोका का यह आउटफिट और लुक इसलिए भी बहुट जरूरी था क्योंकि ये लुक उनका प्रेग्नेंसी रिवील था. श्लोका मेहता दूसरी बार मां बनने वाली हैं और पृथ्वी अंबानी (Prithvi Ambani) को जल्द एक छोटा भाई या बहन मिलने वाला है. श्लोका मेहता ने एनएमएसीसी लॉन्च के दूसरे दिन पर एक चिकनकारी लहंगा पहना था जिसमें ब्लाउस के लिए एक शॉल का इस्तेमाल किया गया. तीसरे दिन पर श्लोका ने राहुल मिश्रा लेबल की एक फ्लोई ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.