Sushant Singh Rajput की मौत को लेकर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी का आया तीखा बयान

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन की खबर ने पूरे देश को एक बड़ा सदमा दिया है. बॉलीवुड से लेकर राजनीति और आम इंसान तक उनके यूं दुनिया छोड़कर जाने की बात पर दुखी है. लेकिन अब वहीं इस मौत के बाद से कुछ लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. हाल ही में जहां सेलेब्रिटी हेयरस्टाइलिश सपना ने बॉलीवुड पर गुस्सा निकाला वहीं अब प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी (Nikhil Dwivedi) भी सिने जगत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं.

प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी (Nikhil Dwivedi), सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भड़क उठे हैं. उन्होंने झझकोर देने वाली बात कहकर बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साधा है. निखिल ने ट्वीट किया कि कभी-कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का दिखावा मुझे शर्मिंदा कर देता है. सब कह रहे हैं कि उन्हें सुशांत से टच में रहना चाहिए था.

I wished you had another way. Each time someone willingly chooses death like this.. It shakes us. We are all shaken. Wondering if there was no other option left at all..

I wish you had other options Sushant.

— Nikhil Dwivedi (@Nikhil_Dwivedi) June 14, 2020