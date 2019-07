Video: पंजाबी सिंगर बी प्राक के 'नैन तेरे' ने मचाया धमाल, YouTube पर व्यूज 6 मिलियन के पार

Zindagi Mein Jeet Aur Haar Toh Humari Soch Banati Hai Jo Maan Leta Hai Wo Haar Jata Hai,Aur Jo Thaan Leta Hai Wo Jeet Jata Hai!!!Thats Why I Always Say Be No1 Nobody Will See who is On 2nd Or 3rd #BPraak #BeHumble #Bepositive #HisHighness #MusicProducer #Singer #1

A post shared by B PRAAK(HIS HIGHNESS) (@bpraak) on Jun 26, 2019 at 4:32am PDT