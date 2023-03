Mrs Undercover: कभी हाउस वाइफ तो कभी एजेंट, सीरियल किलर के अतरंगी अंदाज में होश उड़ाने आईं Radhika Apte

New Movies on OTT: बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे (Radhika Apte) पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी पर अपना कमाल दिखा रही हैं. राधिका आप्टे (Radhika Apte Movies) एक बार फिर से नई वेब फिल्म को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में राधिका आप्टे (Radhika Apte New Film) की अपकमिंग वेब फिल्म 'मिसेज अंडरकवर' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वेब फिल्म में राधिका आप्टे (Radhika Apte Web Series) एक हाउसवाइफ होने के साथ-साथ अंडरकवर एजेंट का रोल निभाती हुईं नजर आएंगी. सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर यह सीरीज जी 5 पर स्ट्रीम की जाएगी.

कमाल की एक्टिंग लेगी दिल जीत! 'मिसेज अंडरकवर' (Mrs Undercover Trailer) के ट्रेलर में राधिका आप्टे (Radhika Apte Family) की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी दोनों ही कमाल की देखने को मिल रही है. राधिका के साथ इस वेब फिल्म में सुमित व्यास भी लीड रोल में दिखाई देंगे. कमाल की बात यह है कि सुमित व्यास (Sumit Vyas) वेब फिल्म में सीरियल किलर के रोल में दिखाई दे रहे हैं. अब सुमित व्यास (Sumit Vyas Movies) को सीरियल किलर और राधिका को अंडरकवर एजेंट के तौर पर देखने के लिए फैंस बेताब हो रहे हैं. कब होगी राधिका-सुमित की फिल्म रिलीज राधिका आप्टे (Radhika Apte Suspense Film) और सुमित व्यास की फिल्म मिसेज अंडरकवर 14 अप्रैल को जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. 'मिसेज अंडरकवर' में एक्टर राजेश शर्मा (Rajesh Sharma) भी एक मजेदार किरादर में दिखाई दे रहे हैं. वेब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद नेटीजन्स फिल्म के लिए खूब एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं. राधिका आप्टे (Radhika Apte Last Movie) के वर्कफ्रंट पर अगर नजर डालें तो एक्ट्रेस नेटफ्लिक्स (Netflix Web Films) की वेब फिल्म 'मोनिका, ओह माय डॉर्लिंग' में आखिरी बार दिखाई दी थीं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे