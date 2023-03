Bollywood Stories: वो एक रुपए का किस्सा...! जिसने तोड़ दी Raj Kapoor और Pran की सालों पुरानी दोस्ती

Raj Kapoor and Pran: हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार राज कपूर (Raj Kapoor) और प्राण (Pran) फिल्मों के साथ-साथ अपनी दोस्ती को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते थे. लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसके बाद से प्राण और राज कपूर ने अपनी राहें अलग कर लीं. जी हां...केवल एक रुपए के किस्से ने दोनों की दोस्ती में दरार ला दी. आइए, जानते हैं ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद प्राण और राज कपूर (Raj Kapoor Movies) ने कभी साथ में काम नहीं किया.

'बॉबी' फिल्म से जुड़ा है किस्सा!

राज कपूर (Raj Kapoor Film) बेहतरीन अभिनय के साथ-साथ कमाल के डायरेक्शन के लिए भी पहचाने जाते थे. फिर राज कपूर की लाइफ में एक दिन आया जब उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे. राज कपूर (Raj Kapoor family) फिल्म 'मेरा नाम जोकर' के बाद आर्थिक तंगी का शिकार हो गए क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. राज कपूर (Raj Kapoor Net Worth) ने मेरा नाम जोकर के बाद फिर 'बॉबी' फिल्म बनाने का फैसला किया लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने और सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी.

एंटरटेममेंट खबरों की मानें तो राज कपूर (Raj Kapoor Children) ने उस दौरान फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के पिता बनने के लिए प्राण को अप्रोच किया. प्राण (Pran Movies) तब अपनी अदाकारी के लिए इतने मशहूर थे कि फिल्मों में लीड एक्टर से ज्यादा उनकी फीस हुआ करती थी.

ऐसा कहा जाता है कि, प्राण (Pran First film) और राज कपूर तब बहुत अच्छे दोस्त थे. राज कपूर ने अपनी आर्थिक परेशानी के बारे में प्राण को बताया. प्राण ने भी अपने दोस्त की परेशानी को समझा औऱ सिर्फ एक रुपए की फीस पर फिल्म करने के लिए तैयार हो गए. प्राण (Pran Last Movie) ने दोस्त राज कपूर (Raj Kapoor Last Movie) से तब कहा था कि अगर फिल्म सक्सेसफुल हो जाए तो पूरी फीस दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं.

राज कपूर से नाराज हो गए प्राण!

एंटरटेनमेंट खबरों की मानें तो, 'बॉबी' फिल्म बनीं और कमाल की बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर गई. फिल्म हिट होने के बाद वादे के अनुसार राज कपूर (Raj Kapoor House) को प्राण को पूरी फीस देनी थी. लेकिन राज कपूर ने प्राण को एक लाख रुपए का चेक भिजवा दिया, जब प्राण (Pran Movies List) ने इसे देखा तो वह नाराज हो गए. प्राण (Pran and Raj Kapoor) को ऐसा लगा कि दोस्त के मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया लेकिन राज कपूर ने अहसान वापिस नहीं किया. बस इसी के बाद से प्राण ने राज कपूर से अपने रास्ते अलग कर लिए.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे