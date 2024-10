रजनीकांत को कब मिलेगी अस्पताल से छुट्टी? हुई पेट की सर्जरी; अब कैसी है मेगास्टार की हालात

Rajinikanth Admitted In Apollo Hospital: हाल ही में मेगास्टार रजनीकांत को देर रात चैन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. उनको पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती करवाया गया. आज मंगलवार को उन्होंने सफलतापूर्वक एक मेडिकल प्रोसीजर करवाया है, जिसमें उनके पेट के निचले हिस्से के पास एक स्टेंट लगाया गया. ये प्रोसेस कैथ लैब में तीन एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने की. फिलहाल उनकी तबियत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अगले 2-3 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी. रजनीकांत को हाल ही में पेट में दर्द की शिकायत के चलते चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसने उनके फैंस चिंता को बढ़ा दिया. हालांकि, सोमवार को उनकी पत्नी लता रजनीकांत ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सुपरस्टार की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया था कि उनकी हालत ठीक है. उन्होंने कहा कि रजनीकांत की सेहत अब बिल्कुल ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Visuals from outside the Apollo hospitals where Actor Rajinikanth was rushed to on Monday late night night.

Hospital sources have confirmed that Rajinikanth's condition is stable. He was taken to the hospital after complaining of severe stomach… pic.twitter.com/t6xHSs2iur

— ANI (@ANI) October 1, 2024