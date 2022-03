इस डायरेक्टर ने कहा, 'आई हेट कश्मीर फाइल्स', Vivek Agnihotri ने दिया दिल जीतने वाला जवाब

नई दिल्ली: इन दिनों पूरे देश में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को लेकर एक बहस शुरू हो चुकी है. फिल्म ने देश के एक बड़े मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है. यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके पलायन पर आधारित है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जमकर रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने फिल्म को लेकर ऐसा रिएक्शन दिया है जिसे देखकर लोगों को गुस्सा आ गया. लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जिसने लोगों का दिल जीत लिया.

दरअसल फिल्म रिलीज के 10 दिन बाद फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 'आई हेट कश्मीर फाइल्स' टाइटल से एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. देखिए ये वीडियो....

Don’t take at face value that mainstream Bollywood, Tollywood etc are ignoring the mega success of #kashmirifiles ..The reality is they are taking it more SERIOUSLY than the AUDIENCES , but their SILENCE is because they are SHIT SCARED ..Watch my REVIEW https://t.co/Er9ce8S9K3

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 19, 2022