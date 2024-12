अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर राम गोपाल ने कसा तंज! तेलंगाना सीएम को कहा शुक्रिया; बोले- 'ये सब तो बस..'

Ram Gopal Varma On Allu Arjun Arrest: 5 दिसंबर को ‘पुष्पा 2: द रूल’ की रिलीज से पहले 4 दिसंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसका 8 साल बेटा अस्पताल में वेटिलेटर सपोर्ट पर है. इस घटना के चलते शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उनको एक रात जेल में बितानी पड़ी थी.

हालांकि, शनिवार को बाहर आए थे. उनकी गिरफ्तारी के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स उनसे मिलने उनके घर पहुंचे. वहीं, कुछ लोगों ने उनकी गिरफ्तारी पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दी. अब इस लिस्ट में में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का नाम भी शामिल है. जो अक्सर ही हर मद्दे को लेकर अपनी बेबाक राय सोशल मीडिया पर रखते रहते हैं. उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का धन्यवाद किया है. उनका कहना है कि ये सब पहले से ही प्लान किया गया था.

Regarding everybody’s SURPRISE SHOCK about why the Honourable chief minister of TELANGANA @revanth_anumala did this to @alluarjun , I think it is because he wanted to give a BIG PUBLICITY BOOST to the telangana state’s FAVOURITE SON for a HUGE RISE in #Pushpa2 ‘s week 2 ‘s…

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 14, 2024