'हम सबकी हवा टाइट थी...' PM मोदी से मिलने के बाद बोले रणबीर कपूर, पूछे कई निजी सवाल

Kapoor Family Meets PM Narendra Modi: राज कपूर के 100 वें बर्थडे पर कपूर खानदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने मुंबई से दिल्ली पहुंचा. कपूर परिवार ने पीएम मोदी को इस जश्न में शामिल होने का न्यौता दिया. इस खास मुलाकात की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही हैं. जिसके बाद अब एक वीडियो भी आ गया है जिसमें आलिया, करीना से लेकर रणबीर कपूर ने इस मुलाकात का एक्सपीरियंस शेयर किया. रणबीर ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोगों की हवा टाइट थी.

जिंदगी भर आभारी रहेंगे

रणबीर कपूर (Raj Kapoor) ने इस मीटिंग के बारे में बात करते हुए कहा- 'आज हमारी कपूर फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा दिन है. प्रधानमंत्री जी ने राज कपूर को इतना सम्मान दिया. उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया. इस मुलाकात के लिए जिंदगी भर आभारी रहेंगे. उनके साथ ऐसे गपशप हुई तो बहुत मजा आया. हमने उनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे.बहुत ही फ्रेंडली नेचर से हम लोगों से बात की. हम सबकी हवा टाइट थी. जो हमारे अंदर नर्वसनेस थी. लेकिन उन्होंने हमें बहुत कम्फटेबल फील करवाया. बहुत शुक्रिया.'

