Rashmika Mandanna का बॉलीवुड में नहीं कोई फ्यूचर, इस एक्टर ने की भविष्यवाणी; कहा- जो लोग करीना और ऐश्वर्या को...

Rashmika Mandana has no future in Bollywood: एक्टर से फिल्म क्रिटिक बने कमाल आर खान (KRK) अक्सर स्टार्स पर विवादित कमेट्स करने की वजह से चर्चा में रहते हैं. वो अर्जुन कपूर-मलाइका अरोड़ा के रिलेशनशिप को ट्रोल करने के साथ-साथ किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को टिकटॉक स्टार तक कह चुके हैं. इस बीच केआरके ने साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) को लेकर भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में रश्मिका का कोई फ्यूचर नहीं है!

इस फिल्म से किया डेब्यू

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) ने हाल ही में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और नीना गुप्ता की फिल्म 'गुडबॉय' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. हालांकि, फिल्म में रश्मिका के किरदार को ज्यादा पसंद नहीं किया गया. वो अब जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म 'मिशन मजनू' (Mission Majnu) में नजर आएंगी जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है. खैर, केआरके ने हाल ही में रश्मिका पर निशाना साधा और कहा कि उनका बॉलीवुड में कोई फ्यूचर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी ऑडियंस रश्मिका को लीड एक्ट्रेस के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे. क्योंकि, लोग ऐश्वर्या, माधुरी और करीना कपूर को देख चुकी है.

According to her looks, Actress @iamRashmika is good for south films and Bhojpuri films but a wrong Choice for Hindi films. Hindi audiences can’t accept her as a main lead heroine, who already watched actresses like Aishwarya, Madhuri and Kareena.

— KRK (@kamaalrkhan) December 26, 2022