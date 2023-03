Renuka Shahane First Husband: कौन थे रेणुका शहाणे के पहले पति? आखिर क्यों टूट गया था शादी के कुछ वक्त बाद ही रिश्ता

Know Who is Renuka Shahane First Husband: 'हम आपके हैं कौन' फिल्म में माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन पूजा का रोल निभाने वाली रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) घर-घर में मशहूर हैं. 'लो चली में अपने देवर की बारात लेकर'...गाने से रेणुका शहाणे लोगों के दिलों में इस कदर छा गई कि लोग उनकी इमेज एक ऐसी बहू के रूप में देखते हैं जिसकी हंसी पूरे घर की रौनक हो. रेणुका मशहूर एक्टर आशुतोष राणा की पत्नी है. लेकिन क्या आपको पता है आशुतोष संग रेणुका की ये दूसरी शादी है. जानिए रेणुका के पहले पति कौन थे और किस वजह से रेणुका ने उनसे तलाक लिया था.