ऋषि कपूर इस बात से लड़ते-लड़ते हो गए परेशान, चाचा की फोटो के साथ किया ये ट्वीट

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) अक्सर ट्विटर के जरिए अपनी राय बेबाकी से रखते दिखते हैं. अब उन्होंने बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने चाचा शम्मी कपूर की एक तस्वीर शेयर की है, जो उनकी फिल्म 'तीसरी मंजिल' से है. इस तस्वीर के जरिए ऋषि ने युवा निर्देशकों को सलाह दी है. इसमें उस दौर के मशहूर निर्देशक विजय आनंद, शम्मी कपूर की एक्टिंग को मॉनिटर देखने के बजाय उनके बगल में बैठकर गौर से देख रहे हैं.

For today’s directors. This is where you should be seeing your actor perform In close proximity, not in front of a monitor. Fed up fighting with the new crop who are so happy to be playing with the new toy. That’s for the DOP. pic.twitter.com/c5RusGSkJA

नए निर्देशकों को सलाह देते हुए ऋषि ने ट्वीट किया- आज के निर्देशकों के लिए मॉनीटर के सामने बैठकर नहीं, बल्कि कुछ इस तरह कलाकारों की एक्टिंग पर गौर फरमाना चाहिए. आज की पीढ़ी के डायरेक्टरों से लड़ते-लड़ते मैं परेशान हो गया हूं, जिन्हें नए-नए खिलौने खेलने में मजा आता है. यह डीओपी के लिए है.

फिल्मकार शेखर कपूर ने भी ऋषि के इस दृष्टिकोण पर सहमति जताते हुए लिखा- बहुत बढ़िया कहा आपने. मुझे भी मॉनीटर नापसंद है. जितना संभव हो सके इसे अपने से दूर रखने की कोशिश करता हूं. इसमें से कभी नहीं देखता. अपने कलाकारों को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देता. ये फिल्म बनाने का खराब तरीका है. जटिल वीएफएक्स दृश्यों के अलावा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता.

Well said, @chintskap ! I hate the video monitor and keep it as far away from the action as possible. Never look through it, nor allow my actors to do so. It’s a lazy way to make a movie. Unless you are doing complex VFX shots.. https://t.co/JsW3Drq0IJ

