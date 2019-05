रितेश देशमुख का TWEET देख एयरपोर्ट के अफसर हुए एक्टिव, VIDEO देख मानी गलती

नई दिल्ली: गुजरात के सूरत के कोचिंग सेंटर में हाल ही में लगी आग में लगभग 20 छात्रों की मौत हो गई. इनमें से कुछ की इमारत से कूदने की वजह से तो कुछ की दम घुटने से मौत हुई. यह कोचिंग सेंटर यहां की चार मंजिला व्‍यावसायिक इमारत में संचालित हो रहा था. इस घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत ने स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर में आग से सुरक्षा को लेकर ऑडिट कराने का आदेश दिए. यह एक ऐसी घटना थी, जिसकी दर्द से अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने सोमवार को कुछ ऐसे ट्वीट किए, जिसने हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी.

Security personnel refuses to give permission to open the door at the cost of passengers missing thief flight.wake up Hyderabad airport Authority- public exits can’t be locked Incase of emergencies pic.twitter.com/JkdzpkX9uk

दरअसल, रितेश ने सोमवार को हैदराबाद एयरपोर्ट के लगातार दो वीडियो शेयर किए, जिसमें लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे. पहला वीडियो हैदराबाद एयरपोर्ट के लाउंज का है, जहां एग्जिट गेट पूरी तरह से जंजीर से बंद किया हुआ है और अंदर-बाहर जाने के लिए सिर्फ लिफ्ट की एकमात्र रास्ता है, जो बिजली कटौती के कारण पहले से ही बंद है. इस वीडियो को शेयर करते हुए रितेश ने लिखा, "अचानक से आग लगने पर एक शोकपूर्ण घटना के होने का इंतजार है."

Hi Riteish, thank you for your valuable observation. In the current set up, there is a manual lock - the key is placed in a box next to the glass door and can be accessed in case of an emergency. (1/2)

— RGIA Hyderabad (@RGIAHyd) May 27, 2019