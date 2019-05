सूरत अग्निकांड: कई छात्रों की जान बचाने वाले केतन ने बताया, '40-45 मिनट बाद पहुंची फायर ब्रिगेड'

सूरतः गुजरात की व्यापारिक राजधानी सूरत के कोचिंग सेंटर में शुक्रवार को हुए अग्निकांड में अब तक 20 छात्रों की मौत हो चुकी है. यह कोचिंग सेंटर यहां की चार मंजिला व्‍यावसायिक इमारत में संचालित हो रहा था. सूरत पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर संचालक भार्गव भूटानी और इमारत के दो बिल्डरों हर्षल वेकारिया व जिग्‍नेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिस वक्त इस बिल्डिंग में आग लग रही थी उस वक्त अपनी जान बचान के लिए कई छात्रों ने ऊपर से ही छलांग लगा दी थी. वहीं कोचिंग सेंटर के ही एक छात्र केतन ने कई जान बचाई.

सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने बताया कि कोचिंग सेंटर के संचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है.

इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले केतन ने बताया, 'वहां बहुत धुंआ था, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैंने एक सीढ़ी ली और सबसे पहले वहां फंसे बच्चों को निकालने में मदद की, किसी तरह मैं 8 से 10 लोगों को बचा पाया. इसके बाद भी मैंने दो और छात्रों को बचाया, घटना के करीब 40-45 मिनट बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची थी.'

Ketan: There was smoke, I did not know what to do. I took the ladder, first helped the children get out of the place, managed to save 8-10 people. Later I managed to rescue 2 more students. Fire brigade came after 40-45 minutes. #SuratFire #Gujarat pic.twitter.com/k5f3HbecCI

