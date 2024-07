'उठा के पटक दूंगा...', असिम रियाज की किस बात पर भड़के रोहित शेट्टी, सरेआम सुनाई खरी-खोटी

Khatron Ke Khiladi 14 Asim Riaz: रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का सीजन 14 शुरू होते ही कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया है. खतरों के खिलाड़ी 14 के पहले ही एपिसोड में हाई ऑक्टेन ड्रामा देखने को मिला है, जहां रोहित शेट्टी से असिम रियाज भिड़ते नजर आए हैं. असिम रियाज गुस्से में अपनी हदें इतनी पार कर जाते हैं कि रोहित शेट्टी पहले ही एपिसोड में एक्टर को शो से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं.

खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स पर लगाया आरोप!

खतरों के खिलाड़ी 14 के पहले एपिसोड के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. साथ ही असिम पहले एपिसोड में अलग ही कॉन्फिडेंट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब वह पहला स्टंट परफॉर्म करने जाते हैं तो वह हार जाते हैं. जिसकी वजह से उन्हें फियर फंदा मिल जाता है. फिर एलिमिनेशन टास्क की बारी आती है, जहां असीम रियाज, आशीष मेहरोत्रा और नियति फतनानी को टास्क करना था. इस टास्क को भी असिम रियाज पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर मेकर्स पर आरोप मढ़ना शुरू कर देते हैं. असिम रियाज गुस्से में कहते हैं- खतरों के खिलाड़ी की टीम से कोई उनके सामने इसे करके दिखा देगा तो वह एक रूपया नहीं लेंगे.

Asim Riaz says, I'm not here for money. Har 6 mahine me 4 gaadi badalta hu, I'm here for my fans, not for these losers. All this buzz of Khatron Ke Khiladi on internet is because of him. pic.twitter.com/lIFOoMQN8V

बहसबाजी में फंसे असिम रियाज

असीम रियाज शो की टीम के साथ बहसबाजी में उलझ जाते हैं और कहते हैं- मेरे पास इतना पैसा है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते. मैं 6 महीने में चार कारें बदलता हूं. आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है? मैं यहां अपने फैंस के लिए आया हूं, इन लूजर्स के लिए नहीं (बाकी कंटेस्टेंट की तरफ इशारा करके). असिम रियाज की इस बात पर अभिषेक कुमार चिढ़ जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच गहमगहमी हो जाती है. इतना ही नहीं, असिम रियाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और जूता निकालकर अभिषेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं.

This clip is enough to show who poked whom first!

I have never seen rohit Shetty's face like that, the fear on that face

WE ARE WITH YOU ASIM#AsimRiaz | #KhatronKeKhiladi14 pic.twitter.com/2YnryW6C85

