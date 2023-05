Salman Khan Sister Arpita: सलमान खान की बहन अर्पिता के घर से चोरी हुए 5 लाख के डायमंड ईयररिंग्स, नौकर गिरफ्तार

5 लाख का चोरी हुआ हीरों का ईयररिंग्स



अर्पिता खान शर्मा ने 5 लाख के चोरी हुए डायमंड ईयररिंग्स की रिपोर्ट खार के पुलिस स्टेशन में लिखवाई है.पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते ही कार्रवाई शुरू और इस मामले में आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है.

Maharashtra | A man namely Sandeep Hegde (30) had stolen the diamond earrings of Salman Khan's sister Arpita Khan from her house on May 16. Police have arrested the accused. The earrings were worth Rs 5 lakh. Sandeep Hegde was working in Arpita Khan's house as a house help:… pic.twitter.com/o3BWdGYK6v

— ANI (@ANI) May 17, 2023