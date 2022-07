Samantha Ruth Prabhu ने तलाक के बाद खरीदा एक्स हसबैंड Naga Chaitanya का घर, करोड़ों में हुई डील

Samantha bought Naga Chaitanya house: सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वहीं, सामंथा और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद थी. हालांकि पिछले साल इस कपल ने अपने तलाक की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था. सामंथा और नागा चैतन्य ने पिछले साल सोशल मीडिया पर अपने अलग होने की खबर फैंस को दी थी. हालांकि, इसके बाद से दोनों लगातार किसी ने किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं.

200 करोड़ एलिमनी का चक्कर

तलाक की खबर आने के बाद से ही सामंथा के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने नागा से 200 करोड़ रुपये की एलिमनी की डिमांड की है. हालांकि, एक्ट्रेस ने इस बात से साफ इंकार किया था. खैर, अब सोशल मीडिया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर मुरली मोहन ने खुलासा किया है कि सामंथा रुथ प्रभु (Samantha New Home) ने नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) का घर खरीदा था. उसी घर में एक्ट्रेस तलाक से पहले नागा के साथ रहा करती थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामंथा ने उसी घर को मोटी रकम देकर खरीदा है.

An Eye Opener for #Nagachaitanya Fans From MuraliMohan Garu@Samanthaprabhu2 Bought the Same House Again After Divorce With Her Own Money by Giving extra Profit to owners they sold

The House is Owned By #SamanthaRuthPrabhu

Inkosari #Samantha ki free ga iccharu ante pagiliddhi pic.twitter.com/2s6wywrRCB

