नहीं रहे शाहरुख खान के टीचर एरिक डिसूजा, किंग खान से मिलने की इच्छा रह गई अधूरी

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के शिक्षक के रूप में फेमस ब्रदर एरिक डिसूजा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है. वह एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे. कुछ समय पहले ही एक नेता ने शाहरुख खान से अपने शिक्षक से मिलने की बात कही भी थी.

74 साल एरिक डिसूजा का निधन रविवार को करीब 1.20 बजे हुआ. वास्को के रेजिना मुंडी चर्च परिसर में स्थित शांति निवास में हुआ. कुछ महीने पहले कांग्रेस के एक नेता ने शाहरुख खान से अपने बीमार शिक्षक से मिलने की अपील की थी. डिसूजा पार्किंसन रोग से ग्रस्त थे और चल-फिरने में असमर्थ थे.

नहीं रहे शाहरुख खान के टीचर

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और शिलांग के सेंट एडमंड स्कूल में शिक्षक रहे डिसूजा का कई छात्रों के जीवन में अहम योगदान था. दिल्ली में शाहरुख खान के छात्र जीवन में भी उनका योगदान था. एरिक डिसूजा को किंग खान के शिक्षक के रूप में लोग जानते थे.

I am deeply saddened to hear of the demise of Br. Eric Steve D'Souza. Brother D’Souza of St. Edmund’s School Shillong, of the Christian Brothers Congregation. He taught and led in other institutions too, but his legacy will always be special in Shillong, where he touched and… pic.twitter.com/ghPNnWDvrY

